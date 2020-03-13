الأهلي يغرم رامي ربيعة.. ورمضان صبحي ينتظر المشاركة أمام إنبي

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي تغريم رامى ربيعة مدافع الفريق الاول لكرة القدم مالياً بعد أن حصل على البطاقة الحمراء في مباراة سموحة الأخيرة وهى حالة الطرد الثانية التى يحصل عليها ربيعة هذا الموسم مع الفريق الأحمر.

واستأنف الأهلى تدريباته دون راحة استعداداً لمواجهة إنبى غداً السبت المؤجلة ببطولة الدورى باستاد القاهرة، وحرص فايلر على عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم بالتعلم مما حدث فى لقاء سموحة واستعادة الانتصارات أمام إنبي.

واعترف فايلر بأن فريقه قدم واحدة من أضعف لقاءاته أمام سموحة قائلاً: «لحسن الحظ أننا تعادلنا ولم نخسر، الحقيقة تأثرنا بالإجهاد الذهنى

والبدنى بجانب الغيابات المهمة، خاصة التونسى على معلول وأيضاً الأنجولى جيرالدو اللذين تعرضا للإصابة».

وأشار إلى أن فريقه بدأ المباراة بصورة غير جيدة، موضحاً أن اللاعبين الذين شاركوا صنعوا الفارق ولكن الفريق لم يكن فى يومه، كما أكد أن مستوى سموحة ليس مفاجأة فهو فريق عنيد وسبق أن خسر بصعوبة فى افتتاح الدورى أمام الأهلى، كما أن أى فريق يحاول تقديم أفضل ما لديه أمام الأهلي.

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وعن حاجة حسين الشحات صانع ألعاب الفريق لعملية جراحية لشكواه من آلام الفتاق،

قال فايلر: «هذه المعلومة جديدة بالنسبة لى، لا أعلم أن الشحات يحتاج لجراحة».

وأشار إلى أن الأهلى لم يطارد الأرقام القياسية ولن تتحقق البطولات بهذه الأرقام ولم يتأثر بضغوط ملاحقتها وفى النهاية الفريق تعادل ولم يخسر موضحاً الأهلى مازال يحتاج لبعض التطور والتحسن، كما أن هناك أمورًا فنية سيعمل على تصحيحها.

ويترقب رمضان صبحى نجم الفريق الظهور فى مباراة إنبى غداً السبت وهو ما يتحدد فى المران الأخير للفريق الأحمر اليوم الجمعة بعدما أعلن المقربون من رمضان جاهزيته لخوض المباريات وتعافيه من الإصابة بصورة تامة.

ومن المنتظر أن يعقد فايلر جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل حسم مشاركة الثنائى رمضان صبحى والتونسى على معلول ظهير أيسر الذى اشتكى من شد فى العضلة الأمامية.