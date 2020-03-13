فايلر يوبخ لاعبي الاهلي بعد التعادل امام سموحة

وبخ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعد التعادل أمام سموحة أمس الأول بهدف لكل منهما فى الجولة الثامنة عشرة للدورى الممتاز وهو اللقاء الذى شهد توقف انتصارات الفريق الأحمر بالدورى إلى

16 انتصارًا متتاليًا وحرم فايلر من معادلة رقم البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق بتحقيق 17 فوزًا على التوالى بالدورى موسم 2004 – 2005.

وعقد فايلر جلسة مع لاعبيه وبخهم بسبب الأداء المتخاذل فى لقاء سموحة، خاصة بعض العناصر التى لا تشارك منذ فترة ولا تعانى الإجهاد مثل أحمد الشيخ الجناح الأيمن ومروان محسن مهاجم الفريق وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وهو الأمر الذى أثر على الأهلى بشكل واضح.