تعرف على خطة منتخب مصر لمواجهة فيروس كورونا

وضع طبيب منتخب مصر الأول خطة إجراءات وقائية لتأمين الفريق أثناء تجمعه من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.

ويستعد الفراعنة لمواجهة منتخب توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ومن المنتظر أن يتم عمل فحص شامل للجميع فى المعسكر سواء اللاعبون أو أفراد الجهازين الفنى والإدارى وكل من يتعامل مع الفريق،

وسيتم تعقيم كل الغرف والقاعات فى فندق الإقامة.

ومن ناحية أخري كشف محمد بركات مدير المنتخب، عن سبب استبعاد محمد الننى لاعب وسط فريق بيشكتاش التركى من قائمة الفراعنة، مؤكدًا أن جهاز الفراعنة وجد أنه لا يحتاج الننى خلال هذه الفترة، حيث سيخوض المنتخب مباراتين خلال 3 أيام ضد

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توجو.

وأَضاف «محمد الننى يملك تاريخًا قويًا مع منتخب مصر ومن العناصر المهمة والأساسية منذ أكثر من 9 سنوات، ويمتلك مسيرة احترافية مميزة».

وتابع «الفرصة متاحة بقوة أمام الننى للتواجد فى معسكرات منتخب مصر المقبلة، ولا يعنى خروجه من معسكر مارس الجارى استبعاده بشكل مستمر، فالاختيارات الحالية بناء فقط على مواجهتى توجو».

وواصل بركات تصريحاته قائلًا: «كل اللاعبين المحترفين ضمن حسابات البدرى ونتابع مستواهم بشكل مستمر وتحديدًا العناصر التى لم نضمها للمعسكر مثل عمرو وردة وعلى غزال وكريم حافظ».