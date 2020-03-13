المنتخب قائمة المحليين 22 مارس .. والبدرى يتابع المحترفين

حدد حسام البدري، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أنه سيعلن عن أسماء اللاعبين المحليين يوم 22 مارس الجارى عقب انتهاء مباريات الجولة 20 للدورى وذلك استعدادًا لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية

المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقرر حسام البدرى الاكتفاء بمرانين فقط قبل مواجهة توجو يوم 26 مارس الجارى بالجولة الثالثة، حيث يتجمع الفريق يوم 23 وتكتمل الصفوف يوم 24 ليتدرب الفريق

يومى 24 و25 قبل مواجهة توجو، ومن المقرر أن يكون المرانان لفك العضلات خوفًا على اللاعبين من الإجهاد مع بعض التدريبات والمحاضرات الفنية.

وينضم المحترفون الأربعة يوم 24 مارس وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش، وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي.