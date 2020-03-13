تقارير.. كاف يحدد ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2020، والمقرر لها يوم 29 مايو المقبل. أكدت قناة "الرياضية" المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الكاف استقر على اختيار ملعب جابوما في الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. ملعب جابوما في الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكانت ثلاثة ملاعب طلبت إستضافة نهائي البطولة الذي سيلعب من مباراة واحدة للمرة الأولى على غرار المسابقات الأوروبية. تفوق ملعب ستاد جابوما على ملعبي رادس في تونس وملعب محمد الخامس في المغرب في سباق إستضافة هذا الحدث المهم. Advertisements جدير بالذكر ان الأهلي والزمالك كانا تأهلا للدور نصف النهائي لدوري الأبطال على حساب كل من صنداونز الجنوب أفريقي، والترجي الرياضي التونسي. يلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في الدور نصف النهائي، بينما يصطدم الزمالك بالرجاء المغربي.

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