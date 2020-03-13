بيراميدز يغلق ملف مباراة إنبى.. ويستعد لطنطا

عبر الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذى تحقق على حساب انبى بهدف نظيف وحصد ٣ نقاط غالية فى مسيرة الدورى الممتاز.

وأضاف تشاتشيتش بعد المباراة بأن ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة فى الدورى خاصة أنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين، وانبى سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا فى التأقلم

واللعب بطريقة أفضل فى الشوط الثانى من اللقاء حتى تحقق الفوز فى النهاية.

وأكد تشاتشيتش أن بيراميدز فريق كبير ولديه أهدافه بالمنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسيقاتل حتى نهاية الدورى بهدف تحسين مركزه وإنهاء البطولة فى مركز متقدم، والفريق حقق خطوة جيدة بالفوز على انبى وسيبدأ التحضير سريعًا للقاء طنطا المحدد

له يوم الاثنين فى الدورى بملعب الدفاع.

وأكد محمود فتح الله مدرب الفريق أهمية الفوز على إنبى لأنه فريق قوى وفى مركز متقدم بالدورى ويؤدى بصورة جيدة، ويمتلك جهازًا فنيًا مميزًا ولذلك كان تحقيق الفوز غاية فى الأهمية.

و أضاف أن النقاط الثلاث تضع بيراميدز فى مكان جيد بالدورى باحتلال المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة، بعد التأهل الإفريقى لنصف نهائى كأس الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الجميع يركز فى الفوز بمباراتى طنطا وطلائع الجيش قبل التوقف الدولي، طمعًا فى التقدم أكثر بجدول الترتيب.