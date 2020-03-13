رياضة | رسمياً.. إيقاف الـدوري الإنجليزي الممـتاز حتى 4 أبريـل القادِم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. إيقاف الـدوري الإنجليزي الممـتاز حتى 4 أبريـل القادِم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إيقاف النشاط الرياضي في انجلترا حتى يوم 4 ابريل المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

وكان قد عقد الاتحاد الإنجليزي اجتماعا طارئا صباح اليوم، من أجل الوقوف على مستقبل البريميرليج في الأيام المقبلة بعد أصدار بيانا رسميا بالأمس يؤكد خلاله إقامة مباريات البطولة في موعدها.

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ولكن قد تعرض المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا للإصابة بهذا الفيروس مساء أمس الخميس، وأيضا مدرب ليستر سيتي أعلن اشتباه في إصابة ثلاث لاعبين.

وأيضاً تعرض هودسون اودوي لاعب فريق تشيلسي لهذا الفيروس، وجاء إعلان نادي تشيلسي الرسمي خلال فجر اليوم الجمعة.