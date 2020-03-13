رياضة | موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك، على إقناع محمود عبد الرازق شيكابالا بالاعتزال في نهاية الموسم الحالي، ثم عرض منصب إداري بالفريق والنادي.

ويرفض مسئولو القلعة البيضاء فكرة استمرار اللاعب لموسم أخر، خاصة في ظل تراجع اللاعب بشكل كبير، وعدم مشاركته بشكل أساسي في العديد من المباريات، وتراجع المردود البدني له.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت عودة اللاعب، بعدما بقي 6 أشهر دون نادي، عقب فسخ عقده مع فريق أبولون اليوناني.

وتوج شيكابالا مع الزمالك في الموسم الحالي بلقبي السوبر المصري والإفريقي، وقد يوافق اللاعب على الاعتزال حال تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، خاصة بعد وصول الفريق لنصف نهائي المسابقة.