رياضة | عــاجــل.. تأجيل جميع مُباريـات دوري الأبطال الأسبوع القادم بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عــاجــل.. تأجيل جميع مُباريـات دوري الأبطال الأسبوع القادم بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن تأجيل جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل بسبب تفشي أحداث فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة فريق نابولي، وبايرن ميونخ يستضيف تشيلسي، في حين يواجه ريال مدريد فريق مانشستر سيتي، ويوفنتوس يستقبل ليون.

وأدى سبب إنتشار فيروس كورونا، إلى تأجيل معظم دوريات أوروبا، ولعب الأخرى بدون جمهور، وإرباك كل المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.

يذكر أن ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وهودوسون أودوي لاعب تشيلسي وثلاثي فريق ليستر سيتي، أخر الحالات التي ظهرت في إنجلترا، والتي أكدت التقارير عن إصابتهم بفيروس كورونا.