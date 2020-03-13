رياضة | أول تعليق من نجم تشيلسي بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم تشيلسي بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه هودسون أودوي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، رسالة شكر للجماهير المتعاطفه معه بعد إصابة اللاعب بفيروس كورونا اللعين.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن إصابة هودسون أودوي بفيروس كورونا، وعمل حجر صحي للاعب.

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وقال أودوي عبر حسابه على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر:" كما تعلمون، لقد أصبت بفيروس كورونا منذ يومين، والأن أنا أتعافى منه".

وتابع صاحب الـ19 عامًا:" الأن انا أتبع الإرشادات الصحية اللازمة، وأعزل نفسي عن الجميع، آمل أن أرى الجميع بخير، ويعودوا إلى الملعب قريبا جدا".

وأتم:" أنا الأن أشعر بحالة جيدة، أمل أن أراكم جميعا قريبا، أشكركم على كل تمنياتكم الطيبة".