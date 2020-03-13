رياضة | الاتحاد الأوربي يصدر بيان بشأن توقف دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوربي يصدر بيان بشأن توقف دوري أبطال أوروبا بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الأوربي لكرة اليوم يويفا بيانا اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير البطولات المحلية والقارية في أوروبا هذا الموسم بعد انتشار فيروس كورونا.

وجاءت بيان الاتحاد الأوربي لكرة القدم كالتالي:

"في ضوء التطورات الجارية بشأن انتشار فيروس كورونا، دعا الاتحاد اليوم ممثلين عن الاتحادات الأعضاء الـ55، ورابطة الأندية الأوروبية والدوريات والنقابة الدولية للاعبين المحترفين، لحضور اجتماع بالفيديو، الثلاثاء 17 مارس لمناقشة استجابة الكرة الأوروبية للأزمة وستشمل المناقشات جميع المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك يورو 2020، وسيتم إجراء المزيد من الاتصالات بعد الاجتماع".

يذكر أن العديد من التقارير الأوربية و العالمية قد ذكرت أن خطر تفشي فيروس كورونا بات يهدد استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم بعد أن وصل إلى اللاعبين حيث تم إعلان إصابة دانيللي روجاني، مدافع يوفنتوس، بالفيروس وانه قد حان وقت اتخاذ قرار بشأن هذه المسؤولية.