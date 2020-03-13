الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح وليفربول في خطر.. كورونا يصل الأرسنال وتشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح وليفربول في خطر.. كورونا يصل الأرسنال وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في أوروبا بشكل كبير ووصل بقوة إلى الملاعب الأوروبية بعد إيطاليا الأن أصبح الدوري الإنجليزي مهدد بالتأجيل أيضاً بعدما تأكد إصابة مدرب الأرسنال ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك، كما أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن التحاليل أثبتت إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي بفيروس "كورونا" المستجد.

وتعقد رابطة الدوري الإنجليزي إجتماعاً هاماً لبحث تأجيل البطولة التي يتصدرها ليفربول، كإجراء احترازي، وفي حال قررت الرابطة خوض المباريات بدون جماهير فهذا سيعرض اللاعب المصري محمد صلاح، والفريق بأكمله إلى العدوى من المرض.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب، قد ظهر في وقت سابق خلال مباراة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو يصرخ في الجماهير رافضاً مصافحة الجماهير خوفاً من انتشار العدوى الجديدة.

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وفي تصريح لمدرب أرسنال الشاب ميكيل أرتيتا، البالغ عمره 37 عاما، وكان قد تولى تدريب أرسنال في ديسمبر، بعدما عمل كمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي، قال: “إنه شعر بالمرض "قبل خضوعه للكشف ”.

وأضاف: “الأمر محبط لكني خضعت للكشف بعد شعوري بحالة سيئة. سأعود للعمل في أسرع وقت يتم السماح فيه لي بذلك".