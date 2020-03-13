شكرا لقرائتكم الطلائع يلغي المران قبل مواجهة بيراميدز لسوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش الغاء مران اليوم الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية وعدم قدرة اللاعبين علي الخروج من منازلهم .

وأخطر الجهاز الاداري اللاعبين بإقامة المران في الرابعة عصر غدا السبت علي ستاد جهاز الرياضة العسكري

وكان من المقرر أن يستأنف اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة بيراميدز ، ومنح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة يومى الأربعاء والخميس ، عقب التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق، ويستعد الطلائع لمواجهة المقرر لها 20 مارس الجارى بالأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدورى العام، وتعادل فريق المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما فى الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.

ومن جانبه قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالمستوي الذى قدمه فريقه فى مباراة المقاولون العرب مؤكداً إن فريقه قدم مباراة كبيرة، و سيطر على معظم مجريات الأمور، مشيرا إن طلائع الجيش، كان الأفضل بإمكانه تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق، حافظ على نتيجة التعادل.

وأوضح عبد الحميد بسيوني، إنه على ثقة بتحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الروح القتالية والأداء الذى أظهره الفريق، مشددا بأن التوفيق قادم لا محالة.

كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا :” الدور الأول شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على النتائج، ولكن الفار سيحقق مزيد من العدالة”.