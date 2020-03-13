شكرا لقرائتكم محمد عنتر ينهي اتفاقه مع دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهي محمد عنتر صانع العاب الزمالك اتفاقه مع ادارة وادي دجلة للانتقال لصفوف الفريق نهاية الموسم الجاري ، عقب خروجه من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الموسم الحالي واصبحت فرصه في العودة للمشاركة ضعيفة في ظل تألق أشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو واوباما واوناجم الذين يشاركون في نفس مركزه.

عنتر اتفق علي الأمور المالية ومدة العقد التي ستكون ٣ مواسم علي ان يتم الإعلان عن الصفقة عقب قرار الزمالك بالاستغناء تن اللاعب في نهاية الموسم حتي يتم انتقال عنتر لدجلة دون مقابل.

و يستأنف الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته في الثانية من ظهر اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها في ستاد المكس بالإسكندرية، بعد غد، الأحد، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز، وحصل لاعبو الزمالك على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى.

وأصدر اتحاد الكرة المصرى، قرارا بتأجيل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها أمس الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 4 مباريات فى الدورى بين نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.