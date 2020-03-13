شكرا لقرائتكم الرابطة تقترح تعليق مباريات الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رابطة دوري ألمانيا لكرة القدم يوم الجمعة إنها اقترحت إلغاء المباريات بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الثاني من إبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الرابطة أن مباريات الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية ستمضي قدما كما هو مقرر لها بداية من يوم الجمعة وأن المباريات ستقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة تنفيذا لتعليمات السلطات المحلية.