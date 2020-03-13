شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإنجليزي تعقد اجتماعاً طارئاً لتحديد مصير الجولة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقد اجتماع طارئ لمناقشة استكمال منافسات "البريمرليغ" من عدمها بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابة ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بفيروس كورونا.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا في ساعة متأخرة تؤكد فيه عقدها لاجتماع صباح يوم الجمعة، لمناقشة مسألة مستقبل المنافسة هذا الموسم.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أكدت في بيان رسمي أن مباريات الجولة القادمة ستقام في موعدها بحضور جماهيري، قبل أن تصدر بيانا لاحقا عقب إصابة أرتيتا بفيروس كورونا وإعلان مانشستر سيتي أنح لاعبي الفريق يخضع لعزل في المنزل.