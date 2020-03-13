شكرا لقرائتكم أرسنال يعلن إصابة أرتيتا بكورونا ويغلق مركز التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس أن نتائج الفحوص التي خضع لها مدربه الإسباني ميكل أرتيتا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية.

وقال النادي اللندني في بيان له "تم إغلاق مركزنا التدريبي في لندن بعدما تلقى مدربنا ميكل أرتيتا هذا المساء نتيجة إيجابية للفحوص التي خضع لها للكشف عن فيروس كوفيد-19".

وأضاف أرسنال الذي من المقرر أن يواجه مضيفه برايتون في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي السبت إنه "من الواضح أننا لن نتمكن من لعب بعض المباريات في المواعيد المقررة لها حاليا".