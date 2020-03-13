عبد العزيز محيلبة يحسم مقعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو فى أطباق الحفرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الرامى عبد العزيز محيلبة مقعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات أطباق الحفرة بعد تحقيق المركز السابع فى كأس العالم بقبرص.

يأتى حسم محيلبة لمقعد التأهل باسمه إلى طوكيو 2020 متفوقًا على زميله أحمد قمر وفقا لآخر4 بطولات مثلما حدد الاتحاد المصرى للعبة لحسم مقعد الكوتة التى حصل عليها اللاعب فى البطولة الأفريقية بالجزائر مؤخرا.

وبذلك نجح محيلبة فى التأهل إلى طوكيو للدورة الأولمبية الثانية على التوالى.

فيما حققت مؤخرا ماجى عشماوى، لاعبة المنتخب الوطنى للرماية، المركز التاسع فى منافسات كأس العالم فى قبرص بمسابقة التراب برصيد 113 طبقا، لتنجح فى حسم كوتة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 على حساب مواطنتها سوزان جابر.

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وحصلت اللاعبة ماجى عشماوى على كوتة التأهل من قبل بحصولها ذهبية أطباق الحفرة فى منافسات بطولة أفريقيا للرماية المقامة فى الجزائر التى أقيمت فى نوفمبر الماضى، إلا أن اتحاد الرماية قام بعمل نظام رسمى لحسم أسم اللاعبة المتأهلة وفقا للنتائج الأفضل على صعيد 3 بطولات متتالية ومن ضمنها كأس العالم و البطولة العربية التى اختتمت بمصر مؤخرا.

من جهته أعلن حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن تفوق ماجى عشماوى فى نظام حسم اسم مقعد كوتو التراب لتشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

حقق المنتخب المصرى للرماية بالمركز الأول وصدارة الترتيب العام للبطولة العربية الخامسة عشر للرماية، التى أقيمت فعالياتها فى مصر على ملاعب نادى الرماية ونادى الصيد 6 أكتوبر، بمشاركة 400 راميا ورامية من 14 دولة.

وفاز فراعنة الرماية بالمركز الأول بعدما حققوا 53 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ذهبية و17 فضية و17 برونزية.

وحل المنتخب العمانى فى المركز الثانى برصيد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و11 ميدالية برونزية.