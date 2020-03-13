شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر ينهى اتفاقه مع وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك اتفاقه مع إدارة وادى دجلة للانتقال لصفوف الفريق نهاية الموسم الجارى، عقب خروجه من حسابات الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق خلال الموسم الحالى، وأصبحت فرصه فى العودة للمشاركة ضعيفة فى ظل تألق أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو وأوباما وأوناجم الذين يشاركون فى نفس مركزه.

عنتر اتفق على الأمور المالية ومدة العقد التى ستكون 3 مواسم على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب قرار الزمالك بالاستغناء عن اللاعب فى نهاية الموسم حتى يتم انتقال عنتر لدجلة دون مقابل.

ويستأنف الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته فى الثانية من ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها فى استاد المكس بالإسكندرية، بعد غد الأحد، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدورى الممتاز، وحصل لاعبو الزمالك على راحة بالأمس عقب تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ18 بالدورى.

وأصدر اتحاد الكرة المصرى قرارا بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها أمس الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 4 مباريات فى الدورى بين نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على استاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.