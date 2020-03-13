شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن إيقاف كل المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نويل لو غرات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن الاتحاد أوقف كل المباريات حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا. ولا يعد الاتحاد الفرنسي مسؤولا عن مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية إذ تنظمها رابطة دوري المحترفين. وكانت ألغت رابطة الدوري الفرنسي في وقت سابق مباريات الدرجتين الأولى والثانية حتى شعار آخر.

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