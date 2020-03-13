كأس دبي العالمي من دون جمهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقرر إقامة منافسات كأس دبي العالمي لسباق الخيل 2020 يوم 28 مارس/آذار الجاري، من دون حضور الجمهور في المناطق العامة أو في مناطق الضيافة مدفوعة القيمة، كما تم إلغاء جميع الفعاليات المصاحبة للحدث.

وسوف يقتصر حضور السباقات على أهل الخيل «الملاك والمدربين والفرسان والسياس»، وكذلك اللجنة المنظمة، وطاقم العمل، ورعاة الحدث، والإعلاميين المصرح لهم، وستجرى السباقات وفقاً للمعايير المعتمدة، كما سيتم تسجيل النتائج بصفة رسمية.