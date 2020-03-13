شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن يتوج بلقب النسخة الثانية لدوري شباب الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البطائح: عصام هجو
توج فريق نادي دبا الحصن بطلاً للنسخة الثانية من دوري شباب الإمارات لكرة قدم الصالات بعد فوزه أمس الخميس على فريق نادي النصر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الختامية من «البلاي أوف».
وعقب نهاية المباراة قام عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني رئيس لجنة كرة الصالات وحمد بن حمودة رئيس نادي البطائح، وإبراهيم بغداد الدرمكي رئيس نادي دبا الحصن، وعمران عبدالله أمين السر العام، وشهاب العوضي مشرف مسابقات الشباب بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى لاعبي فريق نادي دبا الحصن، وتسلم لاعبو النصر الميداليات الفضية، ونال اللاعب يوسف محسن من النصر جائزة أفضل لاعب وأحمد ناصر راشد جائزة أفضل حارس في دوري الشباب، كما تم تكريم طاقم تحكيم المباراة.
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