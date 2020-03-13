إلغاء جائزة أستراليا الكبرى بسبب فيروس كورونا المستجد

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أعلن بيان رسمي ليل الخميس الجمعة إلغاء سباق سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد التي كانت مقررة هذا الأسبوع، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال منظمو السباق والاتحاد الدولي للسيارات في بيان أن إلغاء السباق يأتي غداة انسحاب فريق ماكلارين على خلفية ثبوت إصابة أحد أعضائه بـ"كوفيد-19"، لتنضم بذلك الفئة الأولى للرياضات الميكانيكية الى سلسلة من الأحداث الرياضية حول العالم التي تأثرت سلباً بانتشار الفيروس المصنَّف "وباء عالميا" من قبل منظمة الصحة العالمية.

وجاء الإلغاء بعد دقائق قليلة من أعلان رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أن السباق سيقام بدون جمهور.

وقال رئيس الوزراء دانيال اندروز "لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لن يكون هناك جماهير في سباق الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع - سواء أقيم السباق أم لا"، مضيفا "هذه مسألة تخصهم (مسؤولو الفورمولا واحد). وسيصدرون بيانات، على ما أعتقد، في القريب العاجل".

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وكان من المقرر ان ينطلق الجمعة موسم 2020 من البطولة تحت عنوان رئيسي هو بحث حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يحمله السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر (سبعة ألقاب). لكن البريطاني استغرب بنفسه مضي البطولة كما المقرر في ظل المخاوف من تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي باتت منظمة الصحة العالمية تصنّفه وباء عالميا، ويكبّل الأحداث حول العالم.

وبات مصير السباق على المحك بعد انسحاب فريق ماكلارين إثر تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد أفراده الخميس.

ومساء الخميس، أفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، ان إلغاء السباق الافتتاحي للموسم ليس مستبعدا.

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