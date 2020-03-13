مانشستر يونايتد وبازل وليفركوزن تضع قدما في ربع نهائي يوروبا ليغ

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وضع كل من مانشستر يونايتد الإنكليزي وبازل السويسري وليفركوزن الألماني قدما في ربع النهائي عقب انتصاراتهم الثمينة خارج القواعد على لاسك لينتس النمسوي 5-صفر وإينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر ورينجرز الاسكتلندي 3-1 تواليا، الخميس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

في المباراة الأولى في لينتس وفي غياب الجماهير بسبب فيروس كورونا المستجد، ضرب مانشستر يونايتد، بطل المسابقة عام 2017، بقوة معيدا لاسك لينتس إلى أرض الواقع.

وتألق المضيف في الآونة الأخيرة بقيادة مدربه الفرنسي مدافع بايرن ميونيخ الألماني وكريستال بالاس الإنكليزي سابقا فاليريان إسماعيل، حيث أطاح بألكمار الهولندي من الدور الثاني، وحجز بطاقته من دور المجموعات على حساب سبورتينغ لشبونة وروزنبورغ النروجي كما أنه يتصدر الدوري المحلي بفارق ست نقاط أمام سالزبورغ بعد 22 مرحلة، ويقترب من اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1965.

وسجل النيجيري أوديون إيغهالو (28) والويلزي دانيال جيمس (58) والإسباني خوان ماتا (82) وماسون غرينوود (90+1) والبرازيلي أندرياس بيريرا (90+3) الأهداف.

- جيمس يفك صيامه عن التهديف -

ونجح إيغهالو في منح التقدم لمانشستر يونايتد عندما تلقى كرة على حافة المنطقة من الوافد حديثا إلى صفوف "الشياطين الحمر" لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديش فتناقلها بقدميه بلمسات فنية رائعة قبل أن يسددها قوية بيسراه ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (28).

وهو الهدف الرابع لإيغهالو بألوان مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، والأول له في أول مباراة له في المسابقة القارية، بعدما افتتح رصيده التهديفي في مباراتيه الأوليين في الدوري وكأس إنكلترا.

وصنع إيغهالو الهدف الثاني للشياطين الحمر عندما مرر كرة على طبق من ذهب لجيمس خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بأحد المدافعين قبل أن يسددها قوية بيمناه داخل المرمى (58).

وهو الهدف الرابع لجيمس بألوان مانشستر يونايتد هذا الموسم والأول بعد 33 مباراة منهيا صياما عن التهديف دام 2527 دقيقة في مختلف المسابقات.

وعزز ماتا بالهدف الثالث عندما تلقى كرة في العمق من البرازيلي فريد فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه داخل المرمى (82).

وأضاف يونايتد هدفين في الوقت بدل الضائع، فسجل غرينوود الرابع عندما تلقى كرة من الهولندي تاهيث تشونغ فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة من زاوية صعبة ارتدت من القائمين وعانقت الشباك (90+1)، وختم بيريرا المهرجان بتسديدة قوية بيمناه من 25 مترا أسكنها على يمين الحارس (90+3).

- ثلاثية بازل -

وفي الثانية التي أقيمت بدورها بدون جمهور، خطا بازل خطوة مهمة نحو ربع النهائي بفوزه الكبير على مضيفه إينترخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها صامويل كامبو بتسديدة بيسراه من ركلة حرة مباشرة (27) وكيفن بويا بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من كامبو (73) وفابيان فراي بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من بويا (85).

ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل في سويسرا في مكان يحدد لاحقا بعدما أعلن الفريق السويسري الإثنين في تغريدة على تويتر أنها "لن تقام في بازل بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا"، وذلك بعدما قررت الشرطة المحلية منع اقامتها في المدينة، دون أن يحدد النادي مكانا بديلاً لها.

وفي الثالثة في غلاسكو، أمام مدرجات عامرة بالجماهير، حقق ليفركوزن فوزا هاما 3-1 على مضيفه الاسكتلندي قربه من الدور المقبل.

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وتقدم الضيوف بهدفين لكاي هافيرتس (37 من ركلة جزاء) والتشيلي شارل ارانغويز (67)، لكن الإنكليزي جورج إدموندسون قلص النتيجة في الدقيقة 75، قبل أن يعيد الجامايكي ليون بايلي الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف الثالث قبل دقيقتين من نهاية اللقاء.

واقترب شاختار دانييتسك الأوكراني، بطل موسم 2008-2009، بدوره من ربع النهائي بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبورغ الألماني 2-1.

وكان شاختار البادئ بالتسجيل عبر جونيور مورايس (16)، وأدرك الأميركي جون برووكس التعادل لأصحاب الأرض (48)، قبل أن يسجل البرازيلي ماركوس أنتونيو سانتوس (73) هدف الفوز للضيوف.

وشهدت المباراة ركلتي جزاء ضائعتين الأولى للضيوف في الدقيقة 22 سددها فيكتور كوفالينكو، والثانية لصاحب الأرض أهدرها الهولندي فوت فيغورست (45+2).

وفي المباراة الثانية التي أقيمت بحضور جماهيري اليوم، حقق باشاك شيهير التركي فوزا متأخرا على حساب ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف سجله البوسني إدين فيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وحقق اولمبياكوس اليوناني تعادلا مخيبا أمام ضيفه ولفرهامبتون الإنكليزي 1-1 في مباراة خاضها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد مدافعه البرتغالي روبن سيميدو.

ونجح أولمبياكوس في افتتاح التسجيل رغم النقص العددي عبر مهاجمه الدولي المغربي يوسف العربي عندما استغل تمريرة من البرازيلي غييرمي داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (54).

لكن ولفرهامبتون نجح في إدراك التعادل عندما انبرى البرتغالي بيدرو نيتو لركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ارتطمت بأحد المدافعين في الحائط البشري وخدعت حارس مرمى أصحاب الأرض مواطنه جوزيه سا (67).

وتأجلت مباراتا إشبيلية الإسباني وضيفه روما الإيطالي، وإنتر ميلان الإيطالي وضيفه خيتافي الإسباني إلى موعد لاحق "نتيجة قيود السفر بين إسبانيا وإيطاليا التي فرضتها السلطات الإسبانية".

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينتس:

ملخص مباراة بازل وإينتراخت فرانكفورت:

ملخص مباراة باشاك شيهير وكوبنهاغن: