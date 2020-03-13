شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغيت جائزة أستراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسبب تفشى فيروس كورونا قبل ساعات من انطلاق التجارب الحرة الأولى فى حلبة ألبرت بارك. وقال منظمو جائزة أستراليا فى بيان "فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت أستراليا أفصحت إدارة فورمولا 1 لمنظمى جائزة أستراليا عن نيتها بإلغاء جميع أنشطة جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1. Advertisements "فى ضوء هذا القرار والنصائح التي حصلنا علينا من مسؤول الصحة في قطاع خدمات الصحة والسكان بحكومة ولاية فيكتوريا يعلن منظمو جائزة أستراليا الكبرى إلغاء السباق على الفور".

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