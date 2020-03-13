رئيس وزراء ولاية فيكتوريا: منع حضور الجماهير جائزة أستراليا لفومورلا 1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دانييل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا إن الجماهير لن يُسمح لها بحضور جائزة أستراليا الكبرى لو أقيم السباق بشكل طبيعى. وأبلغ أندروز الصحفيين فى سيدنى "على أسس تتعلق بالصحة العامة لن تحضر الجماهير الجائزة الكبرى لو أقيم السباق. "هذا الأمر بين أيدى (المنظمين) وسيعلنون بعض الأشياء فى أسرع وقت". Advertisements ويقام السباق يوم الأحد ومن المتوقع أن يصدر المنظمون بيانا غدا الجمعة.

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