شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد العاطى عن تعامل فريق أسوان مع كورونا: "هنعمل مش واخدين بالنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان، أن اللاعبين يواصلون استعداداتهم لمباريات الدور الثانى للدوري ، وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة عن استعدادات الفريق لمواجهة تحدي فيروس كورونا بعدما أعلنت وزارة الصحة عن وجود 33 إصابة في أسوان مؤخرا: هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا ان في كورونا.

أضاف عبد العاطي أن الفريق يسعى لمواصلة انتصاراته التي اختتم بها الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي والاتحاد وحرس الحدود في آخر ثلاث مباريات بالدوري ، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الأسكندرية بهدف نظيف.