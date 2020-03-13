أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام إنبى.

خرج رمضان صبحي جناح النادي الأهلي من حسابات ناديه في مواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت على ستاد القاهرة، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

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