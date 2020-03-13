شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخوض تدريباته رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم أستئناف التدريبات اليوم الجمعة رغم سوء الأحوال الجوية أستعدادا لمباراة وادى دجلة في بطولة الدورى المصرى .

وتم تأجيل مباراة حرس الحدود أمام المصرى البورسعيدى من قبل لجنة المسابقات وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية .

ويستعد فريق حرس الحدود لملاقة نظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم 16 من الشهر الجارى والتي ستقام على ملعب بتروسبورت .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ12 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 19 نقطة .

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يدرس الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض تدريب اليوم في الصالة المغطاة بالنادي في ظل الأحوال الجوية المتقلبة، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إقامة مران الفريق فى الثانية ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع عشر بالدورى الممتاز.

ويستأنف الزمالك تحت قيادة كارتيرون، استعداداته اليوم الجمعه لمباراة المصرى بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وأصدر اتحاد الكرة المصرى، قراره بتأجيل، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها اليوم الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد المكس بالإسكندرية، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث تم تأجيل 4 مباريات فى الدورى بين نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث استقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.