تقارير: الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أشار تقرير إعلامي مغربي الى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على استضافة الكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

وكان "كاف" قد سبق وكشف عن ٣ ملاعب مرشحة بشكل رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة ٢٠٢٠.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لقناة "الرياضية المغربية" على "تويتر"، فالكاف استقر على استضافة ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية لنهائي دوري الأبطال.

Advertisements

وتفوق ملعب "جابوما" على ملعبي استاد رادس بدولة تونس، ومركب محمد الخامس بدولة المغرب.

وسبق وكشف "كاف" في بيان سابق، أن لجنة الطوارئ سوف تتخذ القرار النهائي بملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم ١٢ من شهر مارس.

ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا لنسخة ٢٠٢٠ يوم ٢٩ من شهر مايو المقبل، حيث سبق وتقرر أن يقام النهائي بملعب محايد من مباراة واحدة.

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.