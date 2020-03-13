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اجتماع طاريء لبريميرليج بعد إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:


أعلنت رابطة "بريميرليج"، عن إجراء اجتماع طارئ، صباح اليوم الجمعة، بعد إصابة مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بفيروس .

وكان أرسنال أعلن منذ قليل في بيان رسمي، عن إصابة مدربه الإسباني بفيروس كورونا وإغلاق مركز التدريبات الخاص بالنادي. (طالع التفاصيل)

وقال بريميرليج في بيانه: "في ضوء الإعلان الرسمي الذي أصدره نادي أرسنال بإصابة مدربه مايكل أرتيتا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن البريميرليج يدعو لاجتماع طارئ صباح الغد، لمناقشة وضع مباريات الدوري".

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واختتم البيان: "البريميرليج لن يُدلي بأي تعليقات حتى ذلك الاجتماع".

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" كانت أصدرت بياناً رسمياً قبل إعلان إصابة أرتيتا بكورونا، تؤكد فيه إقامة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الاسبوع في موعدها دون أي تأجيل.

وكان أرسنال سيُلاقي نظيره برايتون، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي الممتاز

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