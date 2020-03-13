أرسنال يُعلن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن إصابة مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق اللندني بفيروس كورونا.

وأكد أرسنال في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي أنه سيتم إغلاق مركز التدريبات الخاص بالنادي، وأنه طلب من الأفراد العاملين بالنادي الذين كان لهم اتصال بأرتيتا بأن يقوموا بعزل أنفسهم ذاتياً وفقًا للإرشادات الصحية الحكومية.

وأشار النادي في بيانه أنهم سيقومون بإجراء عمليات تنظيف كثيفة في مركز التدريبات الخاص بالفريق والذي تواجد به أرتيتا.

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وقال النادي في بيانه أنه سيلجأ إلى منظمة الصحة البريطانية بخصوص الخطوات التي سيتبعها في الوقت المقبل بالنسبة للموظفين واللاعبين، ورابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للبحث حول مباريات الفريق في الوقت المقبل.

وأكد النادي أنه لن يستطيع من خوض أية مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الوقت المقبل.

وقال أرتيتا بعد إصابته بفيروس كورونا: "هذا أمر مخيب للآمال حقًا، لكنني خضعت للاختبار بعد أن شعرت ببعض الأعراض، سأعود للعمل بمجرد السماح لي".

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" أعلنت في وقت سابق أنه مباريات الدوري الممتاز ستقام في موعدها بشكل طبيعي.