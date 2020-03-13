رسمياً.. البريميرليج يُعلن استمرار مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عن استمرار مباريات الدوري خلال هذا الأسبوع دون إيقاف أو تأجيل أياً منها.
ونشر الموقع الرسمي للبريميرليج، بياناً رسمياً أكد خلاله على إقامة جميع مباريات الدوري في موعدها كما هو مقرر في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.
وأورد بريميرليج في بيانه: "بعد التحديث الأخير الصادر عن الحكومة بعد ظهر اليوم، ستقام جميع مباريات الدوري الممتاز كما هو مقرر في نهاية هذا الأسبوع".
وتابع: "رئيس الوزراء نصح بأن جميع الأحداث الرياضية يجب أن تُجري كالمعتاد في الوقت الحالي، وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تدرس حظر الأحداث العامة الكبرى، مثل المباريات الرياضية".
وأضاف البيان: "لذلك نحن مستمرون في العمل عن كثب مع أنديتنا، والحكومة، والاتحاد الإنجليزي، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، لضمان وجود خطط الطوارئ المناسبة عندما تتغير الظروف".
وواصل: "إن رعاية اللاعبين والموظفين له أهمية قصوى، وسنواصل إتباع إرشادات الصحة العامة في إنجلترا بدقة".
واختتم: "سنخبر الجميع بالمستجدات أولاً بأول".
يذكر أنه تم تأجيل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.
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