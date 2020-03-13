محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
استنكر محمد غرابة، عضو مجلس إدارة إنبي مواجهة فرق ناديه لنظيره الأهلي يوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن يلتقي إنبي نظيره الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري.
محمد غرابة، غرد في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع تويتر قائلاً:"أين العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الأهلي وإنبي يلعبان يوم السبت بدون أي تدريب لا الخميس ولا الجمعة، قرار التأجيل حق وإلا لماذا تأجلت مباريات اليوم؟!".
وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل 4 مباريات ضمن الجولة الـ18، كان مقرر إقامتهم اليوم الخميس، بسبب سوء حالة الطقس، وهم الاتحاد السكندري والزمالك، ونادي مصر والإنتاج الحربي، ومواجهة المقاصة أمام أسوان، وحرس الحدود مع المصري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة جمعهم من 17 لقاء، بينما يحتل إنبي المركز السابع بالجدول برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أين العدالة؟".. عضو إدارة إنبي يُطالب بتأجيل مباراتهم أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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