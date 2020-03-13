رسميًا.. إيقاف كوبا ليبرتادوريس بشكل مؤقت لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" عن إيقاف بطولة كوبا ليبرتادوريس بشكل مؤقت لمدة أسبوع، وعدم إقامة المباريات بداية من 15 مارس الجاري.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم الخميس: "نؤكد أنه تم الإيقاف بشكل مؤقت لبطولة كوبا ليبرتادوريس بداية من المباريات المجدولة ليوم 15 مارس."

ومن المنتظر أن تقام مباريات منتصف ليل الجمعة بتوقيت القاهرة، لكن سيتم تأجيل المواجهات الأخرى التي كانت مقررة خلال الفترة من 15 وحتى 21 من الشهر الجاري.

وأوضحت لجنة المسابقات في كونميبول أن إعادة جدولة المباريات الخاصة بالمباريات ستتم خلال الفترة المقبلة.