رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تأجيل المباريات المقرر إقامتها خلال شهر مارس الجاري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، على خلفية تفشي فيروس كورونا في دول عدة حول العالم.

وأوضح الاتحاد الدولي أن القرار جاء بعد التشاور مع اتحاد أمريكا الجنوبية بشأن الوضع الراهن، مع إيضاح أنه يستمر في تقييم الوضع الخاص بفيروس كورونا ليقرر إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء بيان فيفا كما يلي: بعد التشاور مع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قرر فيفا تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية القادمة لكأس العالم قطر 2022 على النحو التالي: - تم تأجيل المباريات المقرر إجراؤها خلال فترة التوقف الدولي في 23-31 مارس 2020 إلى تواريخ لاحقة. - ستتم مناقشة تفاصيل المباريات المؤجلة والإعلان عنها قريبًا.

سيواصل فيفا تقييم الوضع فيما يتعلق بـ COVID-19 وسيقرر ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في جدول التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في أمريكا الجنوبية ، بهدف حماية صحة وسلامة جميع الأفراد المعنيين.