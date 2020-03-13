إصابة مدرب أرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي عن إصابة مدربه الإسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه أنه بعد خضوع أرتيتا للفحص الطبي ظهرت إيجابية النتائج بوجود فيروس كورونا.

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وأضاف النادي أن المدرب الإسباني

سيتم وضعه في حجر صحي من أجل تلقي العلاج، وسيتم خضوع كافة الأجهزة الفنية واللاعبين وكافة أعضاء النادي إلى الفحص الطبي، مؤكدين أن صحة اللاعبين وجميع الطاقم الفني، والأفراد بالنادي لها الأولوية في الوقت الحالي، ودعم النادي لأرتيتا بعد إصابته بفيروس كورونا.

من جانبه قال أرتيتا، انه يشعر ببعض الإحباط بعد إصابته بفيروس كورونا ، لكنه أكد أن قام على الفور بإجراء الفحوصات فور شعوره ببعض التعب، وتطلعه للرجوع إلى العمل بعد تعافيه منه.