اتحاد الكرة يدرس تأجيل لقاء الأهلي وانبي

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وانبي ضمن مؤجلات الجولة ال١٥ لبطولة الدوريالممتاز.
ويرى مسؤولو اتحاد الكرة إن الفريقين لم يتمكنا منالاستعداد بشكل جيد للمباراة خاصة مع الأحوال الجوية المتقلبة والمتوقع أن تستمر ، وبالتالي فقد يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق.
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