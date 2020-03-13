اتحاد الكرة يدرس تأجيل لقاء الأهلي وانبي

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلي وانبي ضمن مؤجلات الجولة ال١٥ لبطولة الدوري الممتاز. الممتاز. ويرى مسؤولو اتحاد الكرة إن الفريقين لم يتمكنا من الاستعداد بشكل جيد للمباراة خاصة مع الأحوال الجوية المتقلبة والمتوقع أن تستمر ، وبالتالي فقد يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق. الاستعداد بشكل جيد للمباراة خاصة مع الأحوال الجوية المتقلبة والمتوقع أن تستمر ، وبالتالي فقد يتم تأجيل المباراة لوقت لاحق.

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