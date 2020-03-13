عاجل | اجتماع طاريء لرابطة الأندية الإنجليزية بعد إصابة آرتيتا بكورونا

دعت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في بيان رسمي، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة 13-3-2020، جميع الأعضاء لاجتماع طاريء قبل الظهر لمناقشة الوضع الخطير الذي تعيشه الأندية من بعد ظهور فيروس كورونا في آرسنال وليستر سيتي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد نادي ليستر سيتي ظهور أعراض فيروس كورونا على بعض لاعبيه خلال التدريبات التحضيرية للجولة ال30 من البريميرليج، والمقرر لها يوم غد السبت، إلا أنه رفض إعلان هوية هؤلاء اللاعبين لحين التأكد من تعرضهما للإصابة بالفعل.

لكن نادي آرسنال لم يتردد في إعلان خبر إصابة مديره الفني “ميكيل آرتيتا” بفيروس كورونا، مساء أمس الخميس، وذلك عبر بيان رسمي نشره موقع النادي، وصحبه بتصريح خاص من آرتيتا قال فيه “إنه أمر مخيب للآمال، شعرت ببعض الضعف ولذلك ذهبت لإجراء الفحص”.

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من جانبها قالت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في بيانها المنشور على موقع البريميرليج الرسمي “في ضوء إعلان نادي آرسنال لإصابة المدير الفني ميكيل آرتيتا، ستعتقد رابطة الأندية الإنجليزية اجتماعًا طارئًا بشأن مباريات الجولة القادمة من البريميرليج”.

وأضاف البيان “لن تُدلي الرابطة بالمزيد من التعليقات حتى ذلك الاجتماع”.