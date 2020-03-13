عاجل | إصابة مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” بفيروس كورونا

أعلن في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة، 13-3-2020، إصابة مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” بفيروس كورونا، بعد دقائق قليلة من إعلان رابطة الأندية الإنجليزية لاستمرار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وإقامة مباريات الجولة الـ 30 يومي السبت والأحد دون مشاكل، بالاتفاق مع الحكومة المحلية.

آرتيتا الذي تولى تدريب آرسنال خلفًا لمواطنه الإسباني “أوناي إيمري” نهاية العام الماضي، أصيب بكورونا في أعقاب مواجهة نادي أولمبياكوس اليوناني بدور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي قبل 10 أيام.

وبعد الكشف عن إصابة رئيس نادي أولمبياكوس الذي خالط لاعبي فريقه قبل أن يخالط لاعبيه نجوم آرسنال والمدرب آرتيتا، تم سحب عينات من جميع أعضاء الفريق، وتأكد اليوم إصابة آرتيتا بالفيروس المتفشي.

وتوقفت كرة القدم بسبب كورونا في الدوري الإيطالي والدوري الإسباني بقرارات رسمية من الاتحادات المحلية، ويدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا في الوقت الراهن.

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ودعا الاتحاد الأوروبي “يويفا” في وقت سابق يوم أمس الخميس لاجتماع طاريء يوم الثلاثاء المقبل لتحديد إذا ما كانت بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” ستقام في الصيف المقبل أم ستؤجل إلى صيف 2021، بالاضافة لمناقشة إمكانية إلغاء جميع المنافسات القارية للأندية هذا الموسم أو تحويل البطولتين إلى دورات مجمعة من دون جمهور للمساعدة على كبح جماح الفيروس القاتل.

تجدر الإشارة إلى أن نادي آرسنال لديه مباراة في الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم غد السبت على ملعب نادي برايتون.

وقال ارتيتا بعد إصابته بفيروس كورونا “أمر مخيب للآمال حقًا. اضطررت لإجراء الفحص بعد شعوري بالضعف ، سوف أعود للعمل بمجرد السماح لي”.