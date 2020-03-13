الدوري الإنجليزي مستمر دون مشاكل رغم تهديد كورونا

استقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موافقة الحكومة البريطانية على استكمال مباريات الدوري المحلي خلال الأسبوع المقبل دون أي تأجيل، رغم مخاوف بانتشار فيروس كورونا المستجد Covid–19.

وقال بيان رسمي مساء اليوم الخميس 12-3-2020 “تؤكد رابطة الدوري الإنجليزي أن جميع مباريات الجولة 30 من البريميرليج ستمضي كالمعتاد في نهاية الأسبوع (السبت والأحد) رغم مخاوف الإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف البيان “بعد التحديث الأخير الصادر من الحكومة، ظهر اليوم الخميس، ستستمر جميع مباريات الدوري الإنجليزي كما هو مقرر في نهاية الأسبوع”.

في نفس الوقت نصح رئيس وزراء بريطانيا بضرورة إقامة جميع الأحداث الرياضية كالمعتاد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس حظر الأحداث العامة الكبرى.

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وقال رئيس الوزراء “نحن مستمرون في العمل عن كثب مع أنديتنا والحكومة والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي، وجميع الأطراف المعنية بالأمر، لضمان وجود خطط طواريء مناسبة عند تغيير الظروف”.

وختم “رعاية اللاعبين والموظفين والجمهور لها أهمية قصوى وسنواصل اتباع إرشادات الصحة العامة في إنجلترا بدقة، وسنبقي الجميع على إطلاع عندما يتطلب الأمر”.

وتقام 7 مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم غد السبت، لعل أبرزها بين برايتون وآرسنال على ملعب الأول، بالاضافة إلى مباراة بين أستون فيلا وتشيلسي على ملعب فيلا بارك، ومباراة ثالثة بين مانشستر سيتي وبيرنلي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تأجيل مباراة بين آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري مساء أول أمس الاربعاء بسبب احتكاك رئيس نادي أولمبياكوس المصاب بفيروس كورونا بلاعبي فريقه قبل ساعات من مواجهتهم لنادي آرسنال في إياب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.