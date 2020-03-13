تقرير | من سيكون بطل الدوري الإسباني إذا ألغي بسبب كورونا؟

بات مصير الدوري الإسباني في مهب الريح بعدما اتخذ الاتحاد الإسباني قرار رسمي بإيقاف منافسات دوري الدرجة الأولى “لا ليجا” بالإضافة إلى دوري الدرجة الثانية “السيجوندا”، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعيش أوروبا حالة من الذعر والرعب منذ انتقال فيروس كورونا من الصين وإيران إلى إيطاليا وألمانيا، وإعلان المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” لإمكانية انتشار المرض بين 60٪ إلى 70٪ من المجتمع الألماني.

وأضافت ميركل “الخبراء يتوقعون إصابة من 60 إلى 70% من سكان ألمانيا بفيروس كورونا، يجب على الجميع الإقرار بأن كورونا وصل بالفعل إلى أوروبا”.

وكشف الاتحاد الإسباني عن صعوبة استكمال الدوري المحلي بعد اجتماع عُقد ظهر اليوم الخميس 12-3-2020، حضره مسؤولي رابطة أندية الدوري الإسباني.

وأتخذ قرار تأجيل ”الليجا“ بعد ساعات قليلة من إعلان إدارة ريال مدريد لوضع جميع لاعبي الفريق الأول تحت الاختبار بسبب عينة إيجابية للاعب من فريق ريال مدريد لكرة السلة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له: «كل مسابقات إسبانيا يجب أن تتوقف سواء للرجال أو النساء بشكل مؤقت، الأمر بات خطيرًا».

بيان الاتحاد الإسباني فتح باب التساؤلات عن مستقبل الليجا وإمكانية اتخاذ المسؤولين لقرار أكثر جدية بإلغاء المسابقة ككل في حالة استمرار تهديد كورونا لكرة القدم، لا سيما وأنه صُنف كوباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” يدرس استمرار مباريات الليجا دون حضور جمهور بعد انتهاء فترة الحجر الطبي على لاعبي الريال بعد أسبوعين من الآن.

ماذا يحدث في حالة إلغاء الدوري الإسباني؟

كشفت تقارير صحفية عن هوية بطل الدوري الإسباني، وذلك في حالة إلغاء المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تنص المادة 188 أن اللوائح تعطي الحق والصلاحيات الكاملة للاتحاد الإسباني، في اتخاذ قرارات مثل إلغاء المسابقة وتحديد هوية البطل.

وتنص لوائح رابطة أندية الدوري الإسباني على أن يكون تحديد هوية الفائز مرتبط بشكل كبير بقرارات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ويأتي بعده موافقة الرابطة على الاقتراحات المقدمة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثل من الاتحاد الإسباني وكذلك الرابطة الإسبانية، لمناقشة الاقتراحات المقدمة فيما يخص الترتيب النهائي للدوري وبطل المسابقة، ويكون من ضمن هذه الاقتراحات أن يعتمد جدول الترتيب على هيئته الأخيرة، مع مراعاة وضعية الوصيف للفريق المتصدر، ونتائج مباراتهما معًا في الدوري هذا الموسم.

ويأتي أيضًا من ضمن الاقتراحات على إقامة مباراة فاصلة بين الأول والثاني، لحسم مصير المسابقة في حالة إذا كان الفارق بين الفريقين لا يتجاوز الثلاث نقاط، وفي حال نشوب خلاف، ستكون رابطة الليجا هي من تقرر البطل عقب موافقة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وإن حدث خلاف بين الاطراف السابقة، سيُصدر رئيس الاتحاد الإسباني القرار النهائي بنفسه، كونه صاحب الكلمة العليا.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بعد مرور 27 جولة.