رياضة | اجتماع عاجل يهدد مستقبل الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع عاجل يهدد مستقبل الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن عقدها لاجتماع عاجل في الساعات المقبلة بعد إصابة ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال بفيروس كورونا.

وسيكون هذا الاجتماع طارئاً للغاية غداً بشأن الترتيبات المستقبلية للدوري، بعد انتشار هذا الفيروس بشكل سريع للغاية داخل بريطانيا.

وكان مدرب فريق ليستر سيتي قد أعلن صباح اليوم عن اشتباه في إصابة ثلاث لاعبين داخل الفريق بهذا الفيروس.

يذكر أن نادي أرسنال قد أعلن عن دخول جميع اللاعبين والطاقم الفني في الفريق بالحجر الصحي لمدة 14 يوما.