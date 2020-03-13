رياضة | عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من برشلونة بعد تأجيل الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصدر نادي برشلونة الإسباني، بيان، مساء اليوم الخميس،تعليقا على قرار الاتحاد الإسباني والذي تضمن تأجيل منافسة الدوري الإسباني بسبب فيروس كورونا.

وشمل بيان برشلونة استمرار الأنشطة اليومية في النادي لكن مع وضع الحد الأدني من المقابلات المباشرة بين الأشخاص، والسماح بالعمل عن بعد.

كما أشار برشلونة إلى أنه سيتم غلق المتحف الرسمي الخاص به لمدة 15 يوما، كإجراء إحترازي من فيروس كورونا.

وتأجلت المعركة بين ريال مدريد وبرشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما أعلنت رابطة الليجا اليوم الخميس، تأجل كافة مباريات المسابقة لجولتين مقبلتين بسبب فيروس كورونا.