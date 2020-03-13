رياضة | عاجل.. أرسنال يعلن إصابة ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أرسنال يعلن إصابة ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان قد تم وضع جميع اللاعبين في نادي أرسنال والطاقم الفني في الحجر الصحي بسبب إصابة رئيس نادي اولمبياكوس اليوناني الذي تواجد في ملعب الإمارات منذ أقل من أسبوعين.

وقرر منذ قليل الاتحاد الإنجليزي عن عدم تأجيل اي نشاطات رياضية في البلاد وإقامة جميعها في موعدها.

يذكر أن مدرب ليستر سيتي قد أعلن اليوم عن إن هناك اشتباه في إصابة ثلاث لاعبين بفيروس كورونا.