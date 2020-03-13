رياضة | قصة كراهية صلاح وماني تثير القلق في ليفربول







بدأ اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول خلق الكراهية بينه وبين لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هذا الموسم حين خرج ماني غاضبا بعدما انتظر تمريرة من صلاح لم تأته في مباراة ليفربول أمام بيرنلي ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وبعدها قرر اللاعب الدولي المصري الغياب عن تتويج ماني بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا والتي أقيمت بمدينة الغردقة.

وفجر ريتشارد كيز المحلل الإنجليزي الشهير مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن صلاح وماني سيكونان أكثر سعادة لو لعب كل واحد منهما لناد دون الآخر لأنهما يكرهان بعضهما البعض بشدة.

ليخرج جون ألدريدج أسطورة نادي ليفربول و يكذب المحلل الإنجليزي حيث أكد أن أغلب الناس الذين يشاهدون ليفربول بانتظام يرون أن تلك المزاعم ليست صحيحة لأن اللاعبان يقومان بصنع أهداف لبعضهما البعض من اليمين واليسار وفي المنتصف لهو دليل على ذلك وأنهم متواجدان في الفريق الموسم المقبل دون شك.