رياضة | بعد خماسية لاسك .. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خماسية لاسك .. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً هاماً على مضيفه لاسك لاينز بطل النمسا بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الخميس بملعب "لاسك ستاديون" في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.
وحاءت خماسية اليونايتد بواسطة النيجري أوديون إيجالو، والإسباني خوان ماتا والويلزي دانيل جيمس والبرازيلي أندرياس بيريرا والإنجليزي ماسون جرينوود.
وأصبح مانشستر يونايتد متأهل للدور القادم بنسبة كبيرة، قبل لقاء العودة بين الطرفين الإسبوع المقبل.
كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد لهذا الموسم
وصل النرويجي أولي جونار سولشاير للمباراة رقم 47 له مع الشياطين الحمر بجميع البطولات، فاز بـ25 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات، سجل الفريق 88 هدفاً وسكنت شباكه 42 هدفاً.
ولحساب بطولة الدوري الإنجليزي، خاض النرويجي مع الفريق 29 مباراة، قاد الفريق للفوز بـ12 مباراة والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 8 مباريات، سجل 44 هدفاً وسكنت شباكه 30 هدفاً ويمتلك 45 نقطة في المركز الخامس.
وضمن بطولة الدوري الأوروبي، أشرف سولشاير على تدريب الفريق في 9 مباريات، تمكن في الفوز في 6 مباريات وتعادل في لقائين وخسر لقاء وحيد، سجل الفريق 21 هدفاً وسكنت شباكه في 3 مناسبات.
وفي كأس الإتحاد الإنجليزي، لعب اليونايتد مع سولشاير 4 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، سجل 10 أهداف ولم تهتز شباكه، وتأهل للدور ربع النهائي حيث سيواجه فريق نوريتش سيتي.
وفي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، خاض مانشستر يونايتد مع سولشاير 5 لقاءات، فاز في 4 مباريات وخسر لقاء وحيد، وغادر البطولة من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بنتيجة 3/2 بمجموع المبارتين