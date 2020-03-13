رياضة | بعد خماسية لاسك .. كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد

وأصبح مانشستر يونايتد متأهل للدور القادم بنسبة كبيرة، قبل لقاء العودة بين الطرفين الإسبوع المقبل.

كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد لهذا الموسم

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وصل النرويجي أولي جونار سولشاير للمباراة رقم 47 له مع الشياطين الحمر بجميع البطولات، فاز بـ25 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات، سجل الفريق 88 هدفاً وسكنت شباكه 42 هدفاً.

ولحساب بطولة الدوري الإنجليزي، خاض النرويجي مع الفريق 29 مباراة، قاد الفريق للفوز بـ12 مباراة والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 8 مباريات، سجل 44 هدفاً وسكنت شباكه 30 هدفاً ويمتلك 45 نقطة في المركز الخامس.

وضمن بطولة الدوري الأوروبي، أشرف سولشاير على تدريب الفريق في 9 مباريات، تمكن في الفوز في 6 مباريات وتعادل في لقائين وخسر لقاء وحيد، سجل الفريق 21 هدفاً وسكنت شباكه في 3 مناسبات.

وفي كأس الإتحاد الإنجليزي، لعب اليونايتد مع سولشاير 4 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، سجل 10 أهداف ولم تهتز شباكه، وتأهل للدور ربع النهائي حيث سيواجه فريق نوريتش سيتي.