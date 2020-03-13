رياضة | ترتيب الدورى المصرى بعد مرور 18 جولة

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل 4 مواجهات من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نادي الاتحاد السكندري و نادي مصر أمام الإنتاج الحربي بالإضافة إلي مواجهة حرس حدود امام المصري ومصر للمقاصة أمام أسوان.