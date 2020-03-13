رياضة | كارتيرون يجهز كاسونجو لمباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز كاسونجو لمباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي كارتيرون على مشاركة كاسونجو مهاجم الفريق في المباراة المقبلة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء قرار كارتيرون بالاعتماد على كاسونجو في الهجوم لاستخدام سياسة التدوير في مركز رأس الحربة خلال المواجهات القادمة