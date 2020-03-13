رياضة | عاجل - ترامب يُطالب يتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ترامب يُطالب يتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا"، مشيراً إلى أن الألعاب الصيفية لن تحظى بنفس المتعة دون الجماهير.
وتعد الولايات المتحدة من أكبر المشاركين في الألعاب الأولمبية المقررة في يوليو (تموز) المقبل.
وبدد مسؤولون في اليابان التكهنات حول إلغاء أو تأجيل الأولمبياد بسبب كورونا.
وفي نفس الصدد، ستتبع اللجنة الأولمبية الدولية توصية منظمة الصحة العالمية بشأن إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أكد رئيسها الألماني توماس باخ الخميس.